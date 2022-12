Braziliaanse voetballegende Pelé (82) overleden Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

De legendarische Braziliaanse voetballer Pelé is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt via sociale media. Edson Arantes do Nascimento, zoals hij voluit heette, was al geruime tijd ziek, in november werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij overleed aan de gevolgen van darmkanker. Pelé werd 82 jaar oud.

Pelé begon zijn profcarrière in 1956 voor Santos FC, waar hij bijna zijn hele loopbaan zou blijven spelen. In 1958 kwam hij voor het eerst namens Brazilië uit op het WK voetbal en won die. In 1962 en 1970 haalde hij nog twee wereldtitels binnen, waarmee hij tot op de dag van vandaag de enige voetballer is die de wereldbeker driemaal wist te veroveren. In totaal speelde Pelé 92 keer voor het Braziliaans elftal, en wist daarin 77 keer te scoren. Hij beëindigde zijn carrière in 1977 als speler van de New York Cosmos. Bij zijn afscheid van het voetbal was Pelé topscorer aller tijden, met 1281 doelpunten in 1363 wedstrijden. Een prestatie die hem een vermelding in het Guinness Book of Records opleverde.

In 2000 werd Pelé samen met de Argentijn Diego Armando Maradona uitgeroepen tot speler van de eeuw. Pelé wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden en de grootste speler uit het Braziliaanse voetbal. Pelé keek vanuit zijn ziekenhuisbed nog naar het WK in Qatar. Na afloop daarvan feliciteerde hij via sociale media Argentinië met het behalen van de wereldtitel. Ook sprak hij lovende woorden over verliezend finalist Kylian MBappé en over de Marokkaanse ploeg.