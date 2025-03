Braziliaanse speler in tranen na walgelijk racistisch geweld langs het voetbalveld Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 312 keer bekeken • bewaren

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) dient een klacht in bij de voetbalbond van Zuid-Amerika, CONMEBOL, nadat Palmeiras O20-speler Luighi te maken kreeg met racistisch geweld tijdens een wedstrijd tegen Cerro Porteno in Paraguay. Luighi klaagde tevergeefs bij de scheidsrechter kort nadat camera's een man op de tribune lieten zien die apengebaren maakte naar de Zwarte speler. De 18-jarige spits werd kort daarna gewisseld en nam huilend plaats op de bank.

Tijdens het persmoment na afloop van de wedstrijd wilde de verslaggever het hebben over de wedstrijd zelf, maar daar was Luighi totaal niet van gediend. Hevig geëmotioneerd maakte hij duidelijk dat wat er tijdens de wedstrijd gebeurde een misdaad is en hij vraagt zich af hoe lang dit racisme nog moet duren en hoe lang er nog van wordt weggekeken. Hij verwijt de verslaggever dan ook dat die het helemaal niet over het incident wilde hebben.

"Het doet pijn aan de ziel. En het is dezelfde pijn die alle Zwarte mensen door de geschiedenis heen hebben gevoeld, omdat dingen evolueren, maar nooit 100% worden opgelost", schreef Luighi later op Instagram. "Het incident van vandaag laat littekens achter en moet gezien worden voor wat het werkelijk is: een misdaad. Tot wanneer? Dat is de vraag die we hopelijk nooit hoeven te stellen. Voor nu blijven we vechten."