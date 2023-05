Braziliaanse president wil dat Spanje fascisme bij voetbalwedstrijden aanpakt nadat Vinícius opnieuw mikpunt wordt van racisme

22 mei 2023 - 11:08

Tja, het is voetbal. Die vinden het ook doodnormaal om in de woestijn van Qatar te gaan spelen in door moderne slavernij gebouwde stadions met tig duizenden doden onder de tot slaaf gemaakten. Bovendien vinden ze 'supportersgeweld' ook niet zo'n probleem, want dat moet de politie maar voor ze opknappen. Zelf een stadionverbond handhaven, hoh maar. En laten we het dan nog maar niet hebben over het gedrag van spelers zelf tegen andere spelers of de scheidsrechter van dienst. Nee, een voorbeeldsport zal voetbal nooit worden. Ook niet met racistisch publiek.