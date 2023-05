Braziliaanse president Lula wekt irritatie bij poging vredesproces voor Oekraïne op gang te brengen

28 apr. 2023 - 10:15

Wolfgaang Sporrer als diplomaat betrokken geweest bij de Minsk accoorden die om minimaal 3 redenen nooit konden werken, formuleert het zo "... to consider the conflict in military, legal, and moral terms [ ... ] it’s very clear what is to be done, which is to side with Ukraine with everything you have, until the outcome that Ukraine wants is achieved. " Pragmatisch gezien vanuit het globale zuiden ziet het conflict er heel anders uit. Niettemin zouden India & China zouden hun invloed kunnen gebruiken om Putin tot rede te brengen.