Braziliaanse president Lula vreest militaire aanval VS op buurland Venezuela Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Wat Oekraïne is overkomen, een militaire invasie door het imperialistische Rusland, staat Venezuela nu wellicht ook te wachten. De Amerikaanse president Trump voert het militaire spanning met de dag op. De Braziliaanse president Lula da Silva is “erg bezorgd” en wil met Trump gaan praten om een oorlog te voorkomen. Dat meldt de VRT:

"Ik denk dat er nu geen reden is om oorlog te voeren", zei Da Silva, wiens land grenst aan Venezuela." Laten we niet de fout herhalen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als er eenmaal een schot is gelost, is het moeilijk te voorspellen hoe het afloopt."

Persbureau Reuters meldde zondag op basis van bronnen in de Amerikaanse regering dat Washington nieuwe stappen neemt richting een militair conflict met Caracas. Er wordt gewerkt aan het betreden van een nieuwe fase.

Wanneer die precies begint, is niet meteen duidelijk. Het zou wel een van de komende dagen starten. Daarnaast is niet zeker wat die nieuwe fase inhoudt. 2 bronnen zeggen wel dat geheime operaties waarschijnlijk deel zullen uitmaken van de plannen. Trump heeft de federale veiligheidsdienst CIA al toestemming gegeven om zulke acties in Venezuela uit te voeren. Volgens 2 bronnen behoort een plan om de Venezolaanse president Nicolás Maduro van de macht te verdrijven ook tot de mogelijkheden. Vanaf morgen zal de VS het 'Cartel de los Soles' - waar Maduro de leiding over zou hebben - officieel bestempelen als een terroristische organisatie. Dat zou rechtstreekse aanvallen op eigendommen van Maduro ook kunnen verantwoorden, klinkt het. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gaf al aan dat die nieuwe benaming voor het kartel "een heleboel nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt".

In 2002 vond in Venezuela een mislukte staatsgreep plaats die, naar algemeen wordt aangenomen, werd georganiseerd door de VS. De Amerikanen hebben, net als Rusland in Europa en Azië, een lange traditie van militair geweld tegen Latijns-Amerikaanse landen. In 1989 viel het Amerikaanse leger Panama, een buurland van Venezuela binnen.