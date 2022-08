Brandstichtende boeren saboteren blusmiddelen brandweer Nieuws • 08-08-2022 • leestijd 2 minuten • 2114 keer bekeken • bewaren

In de Friese plaats Ureterp zijn zaterdag - opnieuw - bermbranden gesticht. Toen de brandweer ter plaatse kwam om het vuur te blussen merkten de hulpdiensten dat een brandput vol was gespoten met gier. Niet alleen was het blusmiddel daardoor onbruikbaar, de sabotage had het brandweervoertuig ook ernstig kunnen beschadigen.

Politie.nl meldt:

De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag al meerdere keren ter plaatse komen om brandjes te blussen in de omgeving van de N381 bij Ureterp. Op zaterdagmiddag rond drie uur wilde de brandweer hier wederom een brand blussen en had daarbij extra water nodig. Toen zij de dichtstbijzijnde brandput aan de Mersken wilde gebruiken voor waterwinning, zagen ze dat deze volgestort was met gier. De put was daarmee onbruikbaar gemaakt. Als de brandweer deze put toch gebruikt had, was de brandweerwagen zwaar beschadigd geraakt. Gelukkig is het de brandweer desondanks gelukt om met beschikbare middelen de branden te blussen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het gestorte gier niet in het leidingwater is terechtgekomen. De put is inmiddels schoongemaakt en weer in gebruik.

De politie zegt de zaak hoog op te nemen en is op zoek naar getuigen. Het saboteren van dergelijke blusmiddelen is eenvoudig omdat ze altijd makkelijk bereikbaar en bruikbaar moeten zijn. Protesterende boeren en hun aanhangers stichten voortdurend brand in de omgeving van Ureterp. Daarbij worden hooibalen en autobanden op en langs de openbare weg in brand gestoken. Een weekend eerder ging het om tientallen brandstichtingen. De brandstichtingen houden steeds verband met de boerenprotesten. Of dat dit keer ook het geval is wil de politie nog niet verklaren. "We willen het onderzoek met open vizier doen. Eerst de persoon vinden en daarna willen we in gesprek gaan over de motieven," aldus een politewoordvoerder. Volgens de politie wordt "per geval" bekeken of daders van dergelijke brandstichtingen opgespoord worden.

In dezelfde buurt werd in eind juli bij boerenprotesten 's nachts afval op de weg gedumpt waardoor een auto-ongeluk werd veroorzaakt. Voor dat protest heeft de politie wel een verdachte gearresteerd die nog in hechtenis zit.