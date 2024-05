Brandende torens, hakenkruizen en geslachtsdelen: videoportaal tussen Dublin en New York na week al gesloten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 242 keer bekeken • bewaren

Een videoportaal tussen Dublin en New York is kort na de opening alweer gesloten omdat voorbijgangers zich niet konden gedragen. De bedoeling was dat in beide steden mensen elkaar konden in real-time konden zien. Vooral aan de Ierse kant ging dat niet helemaal zoals het team achter het Portal-kunstsculptuur dat voor ogen had.

Het portaal is een ontwerp van de Litouwse kunstenaar Benediktas Gylys en moest symbool staan voor een “brug naar een verenigde planeet”. Het bestaat uit twee schermen met een diameter van 2,4 meter, uitgerust met een camera. Het New Yorkse portaal bevindt zich op de kruising van Broadway, Fifth Avenue en 23rd Street. De tegenhanger in de Ierse hoofdstad bevindt zich op de hoek van North Earl Street en O'Connell Street in het centrum van de stad.

Vrijwel direct na de opening van het kunstwerk ging het mis. Hoewel er ook veel naar elkaar gezwaaid, gelachen en gedanst werd, deelden met name de Ieren ook minder prettige boodschappen met de New Yorkers: afbeeldingen van brandende Twin Towers, geslachtsdelen en hakenkruizen bijvoorbeeld. Ook werden er eieren naar de camera gegooid. Voor tabloid de New York Post reden om het portaal al ‘de poort naar de hel’ te noemen.