Brand bij hotel voor vluchtelingen in Albergen

Er is in de nacht van zondag op maandag brand geweest op het terrein van het hotel in Albergen, waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vluchtelingen wil opvangen. Dat meldt de politie van Overijssel op Twitter.

Sinds bekend werd dat er vluchtelingen zullen worden opgevangen in Landhotel ’t Elshuys zijn er verscheidene racistische protesten geweest. Onder meer leden van het extreemrechtse Voorpost demonstreerden in de Overijsselse plaats.

De NOS meldt: “Het hotel zou vandaag in handen komen van het COA, maar de huidige eigenaar van het pand wil de verkoop ongedaan maken. Naar eigen zeggen is ze niet goed geïnformeerd over de plannen met het hotel. (…) Het COA zegt zelf te zijn benaderd door de makelaar van de eigenaar met de vraag of de organisatie het hotel, dat al drie jaar te koop stond, wilde kopen of huren.”