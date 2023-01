Branchevereniging jeugdzorg wil jongeren langer bijstaan door leeftijdsgrens op te heffen, kabinet is tegen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

De branchevereniging Jeugdzorg Nederland steunt het pleidooi van stichting Het Vergeten Kind om de leeftijdsgrens voor de jeugdzorg op te heffen. Het kabinet is tegen.

De jongeren die in jeugdzorginstellingen verblijven, worden in het diepe gegooid als ze de leeftijd van achttien bereiken. "Voor veel jongeren is het feest als ze achttien worden, maar voor deze jongeren betekent het dat ze hun woonplek en hulp kunnen kwijtraken", zegt Margot Ende, directeur van Het Vergeten Kind. "Er wordt van hen verwacht dat ze op eigen benen staan. Een oneerlijke en onmogelijke start van een volwassen bestaan."

De Branchevereniging Jeugdzorg Nederland sluit zich hierbij aan. De knip is nu te hard, volgens haar. "Nederlandse kinderen gaan gemiddeld op hun 23ste uit huis, maar jongeren in de residentiële jeugdzorg moeten er op hun 18de al klaar voor zijn", zegt woordvoerder Wouter van der Galiën. Volgens hem is dat vragen om problemen. "In de praktijk is de een op zijn 17de klaar om op eigen benen te staan, de ander pas op z'n 24ste. Wij zouden veel liever zien dat het maatwerk wordt."

Het kabinet is tegen het loslaten van de leeftijdsgrens. Het benadrukt het belang van goede begeleiding bij de uitstroom naar een zelfstandig bestaan.

Elk jaar worden 3300 jongeren die in jeugdzorginstellingen wonen volwassen. Op leef-, crisis- en behandelgroepen moet 65 procent van de jongeren die achttien is geworden vertrekken. In ‘begeleid wonen’-projecten is dat 37 procent.

Deze kwetsbare jongeren ervaren grote onzekerheid op het moment dat ze gedwongen moeten verhuizen. Bijna een kwart van hen weet tot een maand voor hun achttiende verjaardag niet waar ze kunnen wonen. Dat leidt tot psychische problemen. 22 Procent van hen wordt dak-of thuisloos.

Staatssecretaris Van Ooijen voor Jeugd en Preventie zegt dat hij ook niet wil dat voor deze jongeren "van de ene op de andere dag alles wegvalt en dat zij tot op het laatste moment in onzekerheid zitten". Maar hij heeft zelf andere oplossingen in gedachten, zoals goede begeleiding bieden. "We weten al lang van tevoren dat iemand 18 wordt en daar kan door jeugdhulporganisaties nog veel beter en eerder op worden voorbereid.’’ Dat is volgens hem belangrijker dan dat jongeren langer in een instelling blijven wonen.

Ondanks de leeftijdgrens van achttien jaar, kunnen de jongeren elk half jaar een aanvraag indienen voor verlenging van de jeugdhulp. Volgens Het Vergeten Kind is dit systeem niet geschikt voor deze kwetsbare groep, omdat de verzoeken niet altijd worden toegekend. Dat zorgt opnieuw voor onzekerheid. Hulpverleners vertellen de stichting dat het aanvraagproces veel tijd kost, de voorwaarden en faciliteiten per gemeenten verschillen en de aanvragen soms vanwege de kosten worden afgewezen.

Het Vergeten Kind en Jeugdzorg Nederland erkennen dat de jeugdzorg onder grote druk staat en er te weinig plek is voor jongeren die uit huis geplaatst zijn. "Natuurlijk is het belangrijk dat er doorstroming is", zegt Van der Galiën, woordvoerder van de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. ‘’Maar die harde grens op achttien jaar is echt te vroeg."