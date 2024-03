Boze boeren slopen Brussel en vallen hulpdiensten aan

Bij nieuwe boerenprotesten in Brussel zijn agenten en brandweerlieden gewond geraakt . Chronisch ontevreden boeren stichtten brand en bekogelden de politie met mest, eieren en vuurwerk. Ook werd er een molotovcocktail gegooid. De politie beantwoordde de rellen met traangas en het waterkanon.

De boeren botsten op blokkades die de Belgische politie had opgeworpen om hen weg te houden van het gebouw waar de landbouwministers van de EU-landen vergaderen. Ze zijn ontevreden over de tegemoetkomingen vanuit de overheid en blijven klagen over klimaat- en milieuregels waaraan de boeren moeten voldoen.