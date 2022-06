Boze boeren maken snelweg onveilig, politie onmachtig om in te grijpen

22 jun. 2022 - 9:00

ALLMAAL EEN BEKEURING VAN 2500 EURO EN DAT GELD VERDELEN ONDER politieagenten die ook al 2 jaar tijdens de pandemie hebben gewerkt. de boeren maken het geheel nóg ondemocratischer als het al was want zij willen bepalen welke politici wel/niet aanwezig mogen zijn en dat in een vrij land waar tractoren op de snelweg verboden zijn. dit toont meteen hun idiotie aan. zij willen niet eens luisteren naar wijze mensen die uit kunnen leggen 'waarom' dingen ‘hoe’ en ‘wanneer’ anders moeten, maar ja als je idioot bent dan wil je dat niet horen, net als kleine kinderen duwen ze hun oren dicht. zij vinden nog steeds, na 40 jaar dat het bekend is dat er veel mis is met natuur en milieu waardoor klimaatverandering ontstaat, dat zij slachtoffer zijn maar de boeren leven onder een steen. zij hebben ook mogelijkheden om zich te informeren en sommigen doen dat en schakelen vrijwillig over op biologisch en/of kringloop.] dat zij levensgevaarlijke situaties veroorzaken maakt het nog dwingender dat ze bekeurd en/of gearresteerd worden, op de bon voor minimaal 2500euro want als ik mijn auto buiten een vak parkeer in een verkeersluwe straat kost me dat 100euro terwijl er geen enkel gevaar is. meten naar maat, de politie is niet opgewassen (dus bedreigd?) tegen enorme tractoren. het leger? ME? tractoren in beslag nemen ? hoe is het mogelijk dat er nog mensen zijn die loyaal zijn t.o. de boeren?