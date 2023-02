Boze boeren dreigen met 'grootste demonstratie ooit' in Den Haag op zelfde dag als klimaatactie A12

8 feb. 2023 - 19:38

@ itsme3 Jij schrijft: Extionction Rebellion is juist het schoolvoorbeeld van rabiaat links. In opstand komen tegen uitsterving? En dat straalt volgens jou agressie uit? Waarom dan? Waar zit die agressie dan precies in? In het in opstand komen? Of in het uitsterven? Jij zou liever zien bevordering van het uitsterven van de menselijke soort? En dan is het niet agressief? En FDF ook niet agressief? Dit soort teksten brengt mij altijd weer tot de conclusie dat de Nederlander niet bestaat. Er leven hier miljoenen mensen langs elkaar heen zonder dat er enige basale waarden gedeeld worden. En vaak is dat maar beter ook.