Boze boeren cancelen Yvon Jaspers omdat ze na jaren vragen begint te stellen over pesticiden Actueel Gisteren • leestijd 2 minuten • 22695 keer bekeken • Bewaren

Boerenorganisaties hebben hun achterban opgeroepen om niet met Yvon Jaspers te praten. De reden: het gezicht van ‘Boer zoekt vrouw’ maakte een documentaire over haar 40-jarige broer bij wie parkinson is geconstateerd.

In de tweedelige documentaire, getiteld ‘De boer, de broer, de zus en de ziekte’, gaat Jaspers in op het verband tussen pesticiden en parkinson. Ze spreekt onder meer met neurowetenschapper Bas Bloem, die onderzoek deed naar die relatie, schrijft Het Parool .

“[Z]odra Jaspers met Bloem heeft gesproken, sturen boerenorganisaties een brief rond waarin ze met klem adviseren niet mee te werken aan een programma waarin ‘de boer weer de schuld krijgt’. Ineens wordt het dus: Vrouw zoekt boer. Journalist Ton van der Ham, die voor Zembla al vijftien jaar onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen, geeft Jaspers de ultieme realitycheck: “Je bent laat met dit onderwerp, maar liever laat dan nooit. Je hebt een monster wakker gekust.””

In de documentaire komen toch nog diverse boeren aan het woord die aan de ene kant klagen over “angstzaaierij” over pesticiden en anderzijds beweren dat Nederland van de honger zou omkomen als er strengere regels voor bestrijdingsmiddelen komen - dat is blijkbaar geen angstzaaierij.

“Ik kan dit verhaal niet negeren”, zegt Jaspers. Ze is bepaald niet de enige late bekeerling. Het voormalige CDA-Kamerlid Rendert Algra is ook anders gaan denken over het gebruik van pesticiden sinds hij zelf parkinson heeft. Algra vermoedt dat de ziekte het gevolg is van zijn jeugd op de boerderij. Hij bediende destijds veelvuldig een sproeimachine met Roundup, vertelde hij vorig jaar aan de Volkskrant . “Nu denk ik: als het planten doodmaakt, dan krijgen waarschijnlijk ook insecten er een tik van. En groter ongedierte. Dan is de kans wel heel klein dat je daar als mens helemaal geen last van hebt.”