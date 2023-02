Boze betogers bestormen Surinaams parlement

Een protest tegen de regering is in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo uitgelopen op chaos en vernielingen. Boze betogers drongen het gebouw van de Nationale Assemblee binnen. De lobby van het parlementsgebouw werd vernield, ruiten werden ingeslagen en er zou zelfs sprake zijn geweest van brand. De oproerpolitie zette traangas in en schoot met losse flodders om de menigte uiteen te drijven. Ook elders in de stad was het onrustig, zo werd een auto van een journalist in brand gestoken.