Boze BBB'ers verlaten Zeeuwse fractie vanwege kiezersverraad Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1586 keer bekeken • bewaren

De BBB-fractie in Zeeland is van het ene op het andere moment bijna een kwart kleiner geworden nadat boze BBB"ers woest de deur achter zich dicht hebben getrokken. Twee Statenleden van de boerenpartij stuurden kort voor de fractievergadering van woensdag een mailtje dat ze de beweging voor gezien houden en voor zichzelf beginnen. De andere BBB'ers zijn verbbbijsterd.

Bbbreekpunt blijkt een besluit over vliegveld Midden Zeeland te zijn waarbij BBB nu een ander standpunt inneemt dan voor de verkiezingen aan de bezorgde kiezers beloofd werd. "Dat voorstel was tegen het zere been van veel BBB'ers, omdat daarvoor boerenland zou moeten worden onteigend," meldt Omroep Zeeland. Maar het botert al langer niet tussen de boerende burgers.

"Voor ons komen het BBB doel en de kernwaarden niet meer tot hun recht. Wij staan voor de boeren, de burgers en het algemeen belang en dat doet de partij niet meer." Mascha Boone uit Rilland is helemaal klaar met de BBB. Ze was al door haar partijgenoten op de vingers getikt over het contact dat zij onderhield met Annemieke van Straaten, een onderzoeker die onder andere kijkt naar de schade die wolven aan gewassen toebrengen. De partij vond Van Straaten te radicaal. Boone vond dat niet.

De twee besloten de partij te verlaten, zonder enig overleg.

Opmerkelijk is dat andere BBB'ers niet op de hoogte zijn gesteld van het vertrek van Boone en Vermeulen. De twee maken hun vertrek bekend via Omroep Zeeland en een persbericht dat zij om 17 uur vandaag versturen. Ze wilden zonder tegenspraak van partijleden hun verhaal kunnen doen.

Nog opmerkelijker is dat de ene BBB'er zegt dat de breuk er aan zat te komen en een ander totaal verrast is.

Voorman Kees Hanse van de BBB in Zeeland reageert gelaten op het vertrek van de twee BBB-Statenleden Mascha Boone en Jody Vermeulen. 'Dit zagen we wel aankomen', aldus Hanse. BBB-fractievoorzitter in Provinciale Staten Antje Dees zegt daarentegen wel verrast te zijn.

Kennelijk zijn de boeren niet van elkaars standpunten op de hoogte.

BBB kreeg van de kiezer 9 van de 39 zetels in de Provinciale Staten en werd daarmee veruit de grootste partij. Er blijven er nu zeven over. De coalitie die de partij vormt met SGP, CDA en VVD heeft daardoor nog slechts een nipte meerderheid in de Delta-provincie.