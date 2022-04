Boycot van Russische olie brengt veiligheid van het Westen juist in gevaar Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 734 keer bekeken • bewaren

Greenpeace bootjes bij tanker met Russische olie © cc-foto: Greenpeace Polska

Het is opmerkelijk dat alle commentatoren in hun reacties uitsluitend de economische gevolgen van zo´n boycot onder de loep namen en niet de strategische.

Van halfslachtige maatregelen raakt Poetin niet onder de indruk. Daarom moet er nú een totale olie- en gasboycot worden afgekondigd, zo vindt het Europese Parlement. De voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt hield daarvoor een gedreven pleidooi. Hij herhaalde dat in een interview met Nieuwsuur. Het gaat erom Rusland niet een beetje maar krachtig te raken, om het echt te ontregelen. Voor iets anders heeft Poetin geen respect want hij heeft geen publieke opinie waarmee hij rekening moet houden zoals politici in het democratische Westen.

Allemaal goed en wel maar dan ontregelt het Westen ook zich zelf. We krijgen te maken met een acuut tekort aan energie want de import uit Rusland laat zich niet één twéé drie vervangen. Bovendien schieten de prijzen opnieuw omhoog zodat de verarming van de Europese bevolking een extra impuls krijgt. Volgens Verhofstadt moeten we dat er voor over hebben. Een lange oorlog tussen Oekraïne en Rusland, zoals nu verwacht wordt, zal het Westen nog veel meer kosten.

Met andere woorden: laten we nu door de zure appel heen bijten.

Een moderne oorlog verslindt energie. Je moet over immense hoeveelheden elektriciteit, kolen, olie en gas beschikken om de strijd met volle kracht te kunnen voelen. In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog maakten de geallieerden overal splinternieuwe Duitse tanks, pantserwagens en vliegtuigen buit, waaronder straaljagers die superieur waren aan alles wat de Engelsen, de Amerikanen of de Russen in de lucht konden brengen. De nazis hadden ze door gebrek aan brandstof niet of nauwelijks kunnen gebruiken.

Bij een totale boycot zal Rusland over genoeg energie beschikken maar de Europese landen niet. Zelfs onze sirijdkrachten zullen daardoor sterk aan slagkracht inboeten. Ze slurpen immers benzine, diesel en kerosine. Daaraan heerst gebrek ook al gaat alles naar de strijdkrachten terwijl de burgerbevolking in de kou wordt gezet en nog maar een beperkt aantal uren per dag over energie beschikt..

De laatste weken werden de Russische legers in Oekraïne gehinderd door het feit dat ze hun logistiek niet op orde hadden. Brandstof was in overvloed aanwezig maar kon door desorganisatie en aanvallen met drones in onvoldoende mate bij de troepen aan het front komen.

Als straks de Europese economieën deels lam komen te liggen door gebrek aan energie, als spionnen doorgeven hoe daardoor ook de strijdkrachten van het Westen getroffen worden, dán zou Poetin tot het slotsom kunnen geven, dat een conventionele oorlog tegen het Westen toch een haalbare kaart is: als hij zijn logistiek maar in orde krijgt. Dan kunnen zijn tanks in het offensief gaan terwijl die van de Navo zonder brandstof staan.

Een beetje dat idee.

Natuurlijk, wij kunnen met een atoomaanval besluiten een eind te maken aan de beschaving en wellicht aan de mensheid maar dat is toch geen lekkere optie

Daarom is het verstandig goed na te gaan wat een totale boycot Russische olie en gas voor onze eigen militaire slagkracht betekent voor we aan onze kant alle kranen dicht draaien.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas ook niet.