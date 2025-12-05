Boycot niet Israël, haal de Palestijnse publieke omroep bij het Eurovisie Songfestival Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

AVROTROS heeft zich in een hoek geschilderd en niet zo zuinig ook

Het was de bedoeling van AVROTROS Israël te boycotten. Uiteindelijk boycot deze omroep het hele Eurovisie Songfestival. Ze vindt daarbij slechts de publieke omroepen van Spanje, Slovenië en Ierland aan haar zijde. Triomfantelijker dan ooit zal de Israëlische kandidaat het podium in Wenen betreden. Door het festival te politiseren heeft AVROTROS Israël een propagandistische overwinning bezorgd en het tegendeel van een nederlaag.

De laatste dagen hoor je wel eens dat de publieke omroepen van Nederland, Spanje, Ierland en Slovenië een voorhoede vormen. Dat is fluiten in het donker. Ze hebben zich in een hoek geschilderd. En niet zo zuinig ook. Kwaadaardige geesten zouden zelfs kunnen stellen dat Europa nu hén boycot.

En dan zijn ze nog niet eens serieus bevraagd. Waarom hebben deze onverschrokken publieke omroepen nooit getaald naar het gedrag van de akelige dwangstaat Azerbaijan, dat het gebied Nagorno-Karabach etnisch van Armeniërs heeft gezuiverd? Waarom gaat het nooit over de martelpraktijken van dictator Ilham Aliyev, die daar al sinds 2017 huishoudt?

Hoe dan ook, Nederland staat buiten de deur en Israël niet. Dat komt door de grote denkfout die men in Hilversum gemaakt heeft. Men wilde Israël straffen door het aan de kant te schuiven. Dat is mislukt. Men staat nu zelf aan de kant. Als AVROTROS had voorgesteld behalve Israël ook Palestina binnen te halen, was de kans op succes aanzienlijk groter geweest. De Palestijnse Autoriteit heeft een publieke omroep, die zo tot de European Broadcasting Union kan toetreden. Ooit was ze daar trouwens al mee geassocieerd. De status van de Palestijnse Autoriteit stond destijds een volledig lidmaatschap in de weg maar daar is vast een mouw aan te passen. Geld hoeft geen rol te spelen. Er zullen genoeg sponsoren zijn, in Europa zelf en ook in bijvoorbeeld de Golfstaten.

Stel je voor wat het zou betekenen als Palestina het festival won net als destijds Oekraïne. En dat de Palestijnse Omroep dan zou zeggen: de volgende keer in Ramallah. Kanshebbers zat.

Maar het mocht niet zo zijn: geïsoleerd staan we naar de natte verf om ons heen te staren en die maakt geen aanstalten op te drogen.

De Palestijnse ster Noel Kharman zingt Haifa:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven.