Boycot ExxonMobil

© cc-foto: Sergey Shpakovsky

De Europese Unie voert een belasting in van 33% op overwinsten die energiebedrijven dankzij de prijsexplosie van het laatste jaar maken. Over het algemeen vindt de bedrijfstak dit redelijk. Er is hier geen sprake van briljant ondernemerschap maar van puur geluk. Het is logisch dat de samenleving dan als geheel meeprofiteert.

Allleen de Amerikaanse olie- en gasmultinational ExxonMobil denkt daar anders over. In een proces wil het de overwinstbelasting als onrechtmatig laten verbieden. Als ExxonMobil de rechtsgang verliest, wordt het minder aantrekkelijk in Europa te investeren, dreigt de top van de onderneming. Ook heeft ExxonMobil de overwinsten nodig om verliezen uit het verleden te compenseren.

De consumenten zijn het haasje want de overwinsten van ExxonMobil worden gerealiseerd door een greep uit hun portemonnee. Dat is slecht voor de economie als geheel. Bovendien verzwakt het de positie van Europa in zijn economische oorlog tegen Rusland. ExxonMobil heeft natuurlijk alle recht belastingmaatregelen van de Europese Unie juridisch aan te vechten maar het is wel een vijandige daad. Dat zouden de topman van het bedrijf, Darren Woods en zijn drie vice-presidenten toch toch moeten begrijpen. Zeker als ze hun corporate website laten volplempen met fraaie praatjes . De praktijk blijkt helaas anders.

Wij hebben in onze landen geen behoefte aan bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid aan hun laars lappen. ExxonMobil misbruikt een noodsituatie om de Europese burgers extra veel geld uit de zak te kloppen. Het biedt daar, in tegenstelling tot de andere energiebedrijven, geen enkele vorm van compensatie voor.

Het beste antwoord is dan ook een onmiddellijke boycot van ExxonMobil producten. Rijd de tankstations voorbij. Ga voor chemische producten naar de concurrent. Probeer leveringscontracten zo snel mogelijk te beëindigen. Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus.

