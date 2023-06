Bovenmatige winst heeft altijd een vieze bijsmaak, vooral in een echte crisisperiode • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Minister Helder zond een brief naar de Tweede Kamer over de afgeronde onderzoeken naar de inkoop van mondkapjes in de coronaperiode. Daarin schreef zij dat er bij het inkopen van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis weinig oog was voor financiële risico's. Een waarheid als een koe in een vrije-markteconomie waarin het vrije spel van vraag en aanbod in een situatie van schaarste en marktmacht van producenten en leveranciers altijd tot bovenmatige winsten leidt.

Het zoveelste geval van een minister in een Rutte-kabinet waarin met twee maten wordt gewerkt. Schande roepen als het om een uitkomst gaat van de vrije markt in een coronapandemie en als overheid je mond houden en passief blijven over soortgelijke uitkomsten van het vrije marktmechanisme als het gaat om graai-inflatie in de post-coronatijd.

Om dit alles in een juist perspectief te plaatsen: volgens de Kamerbrief bedroeg de totale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door VWS en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen ruim 300 transacties met 106 leveranciers voor een bedrag van 1,4 miljard euro.

Die transacties vonden plaats in de periode januari 2020 tot 1 juni 2020. De kosten van de onderzoeken hiernaar hebben meer dan 10 miljoen euro gekost, om deze waarheid als een koe te kunnen achterhalen.

Of het al niet genoeg is heeft de minister de uitkomsten van voornoemde onderzoeken ook nog naar het OM gezonden om te beoordelen of er wellicht sprake is geweest van mogelijk strafbaar handelen.