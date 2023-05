Bouw mogelijk meer op slot door nieuwe Europese natuurherstelwet

25 apr. 2023 - 14:38

Meer groen in de steden zou mooi zijn. Steden zijn vaak warmer dan daarbuiten en groen kan niet allen een stad verfraaien, maar voor een betere luchtkwaliteit vormen en meer "leven" brengen in wat soms een betonnen jungles kan zijn. Behouden van stadparken waar men kan recreëren. Het kan ook een oplossing zijn in stadscentra om het meer autovrij te maken en meer fiets- en wandel vriendelijker. Niet alleen veiliger maar ook stiller. Daarnaast kan daktuinen aanleggen. Het zorgt voor energiebesparing (verkoeling dak en in combinatie ook betere efficiency van zonnepanelen. Ook voor nieuwe wijken waar wat groen aanwezig is met eventueel plaats voor speeltoestellen.