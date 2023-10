Boswachters luiden de noodklok: natuur kachelt achteruit door getalm politiek

Honderden boswachters vinden dat de overheid veel te weinig doet om de natuur te beschermen. Dat schrijven zij in een manifest dat is gericht aan de lijsttrekkers van de politieke partijen. Als gevolg van de klimaatcrisis, de veel te hoge stikstofuitstoot en de droogte kachelt de Nederlandse natuur achteruit. “Veel planten en dieren zijn al verdwenen”, schrijven de boswachters.

“We moeten de natuur in Nederland nu beter beschermen. Dat vinden wij niet alleen, maar ook ruim 8 op de 10 Nederlanders. Daarom staan wij, boswachters, massaal op. Want wij kunnen het niet alleen. Wij hebben jullie nodig. Er liggen al plannen om de natuur te versterken en beter te beschermen. In de campagne komen er alleen maar meer beloftes bij. Maar wij hebben behoefte aan actie. Want de tijd van enkel beterschap beloven is voorbij.”