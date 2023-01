Bossen worden vanwege energiecrisis geplunderd door houtstropers Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht slaat alarm over houtstropers die tekeer gaan in bossen. Een tak meenemen is geen probleem maar nu gaat het over veel grotere hoeveelheden en zelfs gezaagde stammen die bestemd zijn voor de handel.

De NOS meldt:

"We zien mensen die rugzakken en kinderwagens volpakken met houtblokken. En als je dat een paar keer per week doet, heb je zo een kuub hout liggen", aldus voorzitter Rolf Overdiep. Het gaat vooral om hout dat direct de kachel in kan. Het hout is opgekocht en al gehakt en gekliefd en ligt op stapels te wachten tot de eigenaar het ophaalt. "Maar dan is het al weg. Mensen komen soms zelfs met een aanhanger naar een bos of landgoed om het weg te halen. Het is gewoon diefstal."

Zogeheten groene boa's moeten de stroperijen indammen. Het stelen van hout is een strafbaar maar de illegale praktijk is door de energiecrisis steeds lucratiever. De houtprijs is de afgelopen maanden omhoog geschoten, tot wel vijf keer het normale tarief van 75 euro per kuub.

Tegen het NOS Radio 1 journaal vertelde een beheerder uit Drenthe dat milieucriminelen professioneel te werk gaan. Een paar kuub eikenhout werd ontvreemd met een zware machine, vermoedelijk een trekker. Daarbij ging het om hele boomstammen. Een andere beheerder constateert dat ook omgewaaid of dood hout steeds vaker "pootjes krijgt" en plotseling verdwenen blijkt.

Staatsbosbeheer is minder bezorgd. Volgens die organisatie is het meenemen van hout een bekend verschijnsel en ziet geen verontrustende toename.