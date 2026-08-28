Bossche Bruinhemden nemen recht in eigen hand op kermis Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 2800 keer bekeken • Bewaren

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In Den Bosch heeft de lokale Sturmabteilung, ook wel bekend onder de traditioneel Nederlandse naam Defend United, het recht in eigen hand genomen door te "patrouilleren" op de kermis. Daarbij werd een groep Syrische jongeren geïntimideerd na geruchten dat die meisjes hadden lastiggevallen. De gemeente spreekt dit tegen. De politie zegt dat juist door de Bossche Bruinhemden de situatie op de kermis gevaarlijk werd.

"Om verdere escalatie te voorkomen, heeft de politie besloten de jongeren uit de binnenstad te begeleiden. Dit besluit is uitsluitend genomen in het belang van hun veiligheid", laten politie en gemeente in een gezamenlijke reactie aan Omroep Brabant weten.

Hoewel de Syrische jongeren dus uit de binnenstad werden verwijderd, blijkt uit berichtgeving van Omroep Brabant en de NOS niet dat de extreemrechtste knokploeg eveneens het gebied heeft moeten verlaten of dat er sprake was van verdere handhaving. De burgemeester heeft de terreur van Defend "onacceptabel" genoemd. Defend zelf bedankte achteraf de aanwezige handhaving omdat de knokploeg ongestoord te werk kon gaan. De politie bestrijdt dat zij Defend hebben gefaciliteerd.

Op 19 september vindt in Den Haag een extreemrechtse haatdemo plaats waar naast een keur aan rechtsextremistische groeperingen ook Defend aanwezig zal zijn. De aankondiging voor die "manifestatie" laat weinig aan de verbeelding over. Op flyers wordt geadverteerd met het white power-symbool en de beruchte "veertien woorden".

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