Bosma lult maar wat aan over de aard van zijn functie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 366 keer bekeken • bewaren

De Tweede Kamer moet zich maandag zeker door een ander laten vertegenwoordigen, anders staat die vreselijk te kijk

Het ontbreekt de voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma aan de meest basale kennis over zijn functie. Of hij loopt het publiek bewust te belazeren, wat meer voor de hand ligt, want hij is afgestudeerd politicoloog. Gevraagd naar een eventuele nieuwe visie op zijn eerdere opmerkingen naar aanleiding van Keti Koti en het slavernijmuseum zei hij dat hij daar geen commentaar op kon geven want de voorzitter van de Tweede Kamer is neutraal.

Bosma lult maar wat aan. De voorzitter van de Tweede Kamer is allerminst neutraal. Wel voert hij over de punten die hij zelf aan de orde stelt, niet het woord omdat hij daarmee de loop van het debat beïnvloedt. Het is de taak van de voorzitter de vergaderingen zo te leiden dat alle Kamerleden tot hun recht komen volgens de regels die in het reglement zijn overeengekomen. De voorzitter betracht daarbij eerlijkheid. Dat is wat anders dan neutraliteit. Voorzitters doen dan ook gewoon mee aan stemmingen.

Martin Bosma kan dan ook zonder meer vertellen hoe hij terugkijkt op zijn smalende opmerkingen van weleer en of hij het nog steeds woke flauwekul vindt van dat museum en Keti Koti. Hij doet dat niet omdat hij de door Wilders ongetwijfeld opgelegde partijlijn volgt: op zijn best zeggen dat je bepaalde termen niet meer zal gebruiken maar niets terugnemen. Bosma komt daarmee in het rijtje van Klever en Faber terecht, waarin hij trouwens ook als radicale PVV-er goed op zijn plaats is.

De vraag is nu of de Tweede Kamer toch vertegenwoordigt is bij de herdenking van Keti Koti. De Amsterdamse burgemeester Halsema hoopt op de komst van een ander Kamerlid met onbesmet blazoen. Als de Tweede Kamer zich komende maandag niet laat vertegenwoordigen, is dat een slecht signaal. Dan kiest de volksvertegenwoordiging in feite de partij van Bosma door zijn plek tijdens de plechtigheid leeg te laten. Dat is een klap in het gezicht van Caribisch Nederland en iedereen die zich met dat deel van de bevolking verbonden voelt. Bedenk ook welke indruk dat internationaal maakt. “Nederlands parlement blijft weg van slavernijherdenking”. Wat sta je dan te kijk.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV extreemrechts.