Bosma en Yesilgöz, zij zijn degenen die de waardigheid van 4 en 5 mei beschadigen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 841 keer bekeken • bewaren

Rebekka Timmer Voormalig partijvoorzitter BIJ1

Toen minister Brekelmans op de Nationale Viering van Bevrijdingsdag het podium besteeg, trok hij een parallel tussen de Tweede Wereldoorlog en de noodzaak van zijn eigen politieke agenda om Europa in rap tempo te militariseren voor tijden van oorlog. Dat was het moment dat demonstranten luidkeels in protest kwamen. Hoe is het immers mogelijk dat er, 80 jaar na het einde van de oorlog en genocide van de nazi’s, politici van een rechts-extremistisch kabinet op een bevrijdingspodium staan te pleiten voor bewapening, terwijl ze een eigentijdse genocide financieren en verdedigen?

De conclusie is hard, maar waar: 4 en 5 mei zijn van hun politieke waarde gestript en de principes erachter zijn uitgehold. Martin Bosma, een flagrant antisemiet en rechtsextremist, mag op 4 mei de ceremoniële taken waarnemen. Genocidesteun en oorlogshitserij krijgen een podium op Bevrijdingsdag. Wat is er overgebleven van de boodschap ‘nooit meer fascisme, nooit meer oorlog, nooit meer genocide’?

4 en 5 mei zijn dus niet veel anders meer dan de ceremoniële opening van een nieuwe speeltuin in een uitgewoonde Vinex-wijk. Wat een waardige herdenking moet zijn van alle slachtoffers van de nazistische ideologie en een viering van onze bevrijding, is nu verworden tot een soort APK-keuring, waar politici met een stalen gezicht de ware lessen van de geschiedenis uit de plechtigheden gezuiverd.

Dilan Yesilgöz

Als kers op de taart, doet vervolgens VVD-leider Dilan Yesilgöz ook nog haar zegje. Over de demonstranten die de waardigheid en inhoudelijke missie van 4 en 5 mei willen beschermen, zegt zij op X: ‘Echt. Schaam je.’ Ze vervolgt: ‘Vandaag vieren wij onze bevrijding. Als je dat moedwillig verstoort, kies je niet alleen het verkeerde moment om je punt te maken, je kwetst moedwillig mensen die willen vieren hoe tachtig jaar geleden voor onze vrijheid gevochten is.’

Mijn oren klapperen. Heeft Dilan Yesilgöz ook maar íets begrepen van de reden achter ons vieren en gedenken? ‘Hoe halen die demonstranten het zich toch in hun hoofd om op Bevrijdingsdag in actie te komen tegen rechtsextremisme, oorlogspolitiek en de genocide op de Palestijnen?’

Hoe is dat je boodschap op 5 mei? Ik zou mevrouw Yesilgöz willen vragen: hoe denkt u dat de oorlog gewonnen is? Dan zou ik haar vertellen hoe we bij uitstek onze vrijheid hebben te danken aan verzetslieden. Verzetslieden die niet stilzwijgend op de bank bleven zitten in tijden van geïnstitutionaliseerd onrecht. Die kozen om samen te werken met de geallieerden voor de militaire bevrijding van Europa. Die zich niet de mond lieten snoeren, omdat iemand het ongepast vond om je uit te spreken tegen extreemrechts en hun politiek van racisme, dood en verderf.

Serieus, mevrouw Yesilgöz, wat in godsnaam is úw idee van vrijheid, als eigentijds verzet voor u geen plek heeft op de viering van onze bevrijding en het verzet dat onze vrijheid mogelijk heeft gemaakt?

De PVVD?

De VVD heeft zich ideologisch verenigd met het autoritaire en extremistische gedachtegoed dat we eerder vooral bij de PVV zagen. De liberalen hebben de strijd aangebonden met het grondwettelijk recht op demonstraties door steeds meer beperking op te leggen en georganiseerde kritiek te smoren via strafbaarstellingen en publieke aanvallen.

Het was ook de VVD, en nota bene specifiek mevrouw Yesilgoz zelf, die op basis van racistische leugens over nareizigers kabinet Rutte-IV liet knappen. Het was de VVD die de extreemrechtse PVV in het zadel hielp en die, wedijverend met de PVV, de racistische zondebokpolitiek tegen moslims, vluchtelingen en mensen van kleur tot gemeengoed maakt.

En het is de VVD die via de NAVO en de minister van Defensie steun blijft verlenen aan Israël en een nieuwe bewapeningswedloop optuigt voor een Derde Wereldoorlog.

Echt. Schaam je.

Ineens begrijp ik waarom Yesilgöz zo fel van leer trekt tegen verzet. Ze kan zich maar al te goed identificeren met de status quo van weleer. Ik zeg niet dat zijzelf een fascist is, maar ik zeg wel dat zij hoofdspeler is in het hernieuwde autoritarisme, de Nederlandse oorlogsdrift en de steun aan de Israëlische genocide op de Palestijnen. If anything, is de viering van 5 mei een politiek geluid tegen de VVD en haar trawanten.

‘Echt. Schaam je.’ Dat zijn de woorden die ik samen met veel Nederlanders zou willen richten aan Dilan Yesilgöz, Martin Bosma, Ruben Brekelmans en de rest van hun coalitie.

‘Nooit meer fascisme, nooit meer oorlog en nooit meer genocide’ betekent nooit meer PVV, nooit meer VVD, nooit meer steun aan Israël.