Bosma beloofde in 2016 ‘tot zijn laatste ademstoot’ te vechten voor het recht om partijen extreemrechts te noemen

“Ik sta hier als kandidaat-Voorzitter en ik heb geen enkele mening over wat mensen zeggen. De fractieleider van D66 heeft mensen ‘racist’ genoemd en ‘xenofoob met racistische uitingen’. De heer Pechtold heeft gesproken over ‘extreem rechts’ en ‘de politiek is vuil en vunzig’. Ik heb daarover geen mening. Ik heb geen mening over wat er gezegd wordt. Ik zal er altijd voor vechten dat de heer Pechtold dergelijke dingen kan zeggen, tot mijn laatste ademstoot. Dat is de essentie van het Nederlands parlement en dat is de reden waarom we hier zijn. Iedereen moet dat allemaal kunnen zeggen. Ik vecht voor 100 procent voor die vrijheid van meningsuiting. Dat zal ik blijven doen.”