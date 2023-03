Bosbranden scheuren de ozonlaag aan stukken

Grote bosbranden zijn slecht voor de ozonlaag. Bij branden in Australië in 2019 en 2020 kwamen chemicaliën vrij die de beschermende laag om de aarde aan stukken scheurden, schrijft het wetenschappelijk tijdschrift Nature .

Bij de Australische bosbranden ontstond een rookpluim met een hoogte van wel 30 kilometer. Deze grootste rookwolk ooit bevatte chloorhoudende stoffen die sterk lijken op de chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) die eind jaren tachtig werden verboden om de afbraak van de ozonlaag tegen te gaan. In de maanden na de bosbranden was het gat in de ozonlaag groter dan in voorgaande jaren.