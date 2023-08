Bosbranden Canada dubbel zo erg wegens klimaatcrisis, Facebook hindert het redden van mensen Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 208 keer bekeken • bewaren

Een gebied zo groot als Griekenland is in Canada al ten prooi gevallen aan de vlammen en het einde van de bosbranden is nog niet in zicht. Bosbranden komen altijd al voor in Canada maar de klimaatcrisis maakt het gevaar twee keer zo groot, zo hebben Canadese, Britse, Amerikaanse en Nederlandse klimaatwetenschappers van universiteiten en meteorologische diensten met een gezamenlijk onderzoek vastgesteld.

De wetenschappers concentreerden zich op de provincie Quebec. Die ligt in het oosten van het land. Momenteel woeden er vooral bosbranden in het westen van het land, maar ook het oosten kreeg van mei tot juli ongewoon veel bosbranden te verwerken. En wat blijkt: de klimaatverandering verdubbelt de kans op de meest extreme droogte- en warmtepieken in het oosten van Canada, en ze maakt die pieken minstens 20 procent intenser. Kijken we breder, en niet alleen naar de hoogste pieken, dan maakte de klimaatverandering de kans op droog en warm weer minstens zeven keer hoger in de eerste helft van dit jaar.

De wetenschappers benadrukken dat hun conclusies aan de voorzichtige kant zijn. In werkelijkheid is de invloed van de klimaatcrisis wellicht nog veel groter. Door de enorme droogte kan het vuur om zich heen grijpen maar door de klimaatcrisis verandert bijvoorbeeld ook de plantengroei met meer brandbare soorten. De klimaatverandering wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele energiebronnen, zoals olie, door mensen. Die kennis is al tientallen jaren voor handen maar de uiterst winstgevende fossiele industrie heeft maatregelen om de verandering tegen te gaan tot op de dag van vandaag stelselmatig weten tegen te werken.

Winstbejag speelt ook een rol in het hinderen van de bestrijding van branden en het redden van mensen. In Canada is een nieuwe wet van kracht die parasitaire bedrijven als Facebook verplicht tot het betalen van een vergoeding aan mediabedrijven omdat het sociale netwerk zelf profiteert van het delen van nieuwsberichten. Facebook, dat wel al vergoedingen afdraagt voor muziekgebruik, peinst er niet over te betalen voor nieuws en heeft maatregelen genomen om mediaberichten van het netwerk te weren. Daardoor zijn veel Canadezen van nieuws verstoken, ook in rampgebieden.

Premier Trudeau bekritiseert het bedrijf daarom, schrijft NRC: