Boris Johnson zaagt aan stoelpoten van Rishi Sunak en gaat wel naar klimaattop COP27

De door schandalen geplaagde Britse oud-premier Boris Johnson lijkt een bommetje te leggen onder het kersverse premierschap van partijgenoot Rishi Sunak. Johnson is van plan de klimaattop COP27 te bezoeken die komende maand van start gaat in Egypte. Sunak liet deze week weten niet te gaan omdat hij prioriteit geeft aan de najaarsbegroting.

Wereldwijd is afkeurend gereageerd op het besluit van Sunak niet naar de COP27 te gaan. Zijn voorganger, de kortstzittende premier ooit Liz Truss, was niet alleen ook van plan de top te laten schieten, maar verbood ook de klimaatliefhebbende koningen Charles te gaan. Dat Johnson nu wel gaat, lijkt dan ook op een dolkstoot in de rug van Sunak die als premier van een van de meest vervuilende economieën ter wereld nu ‘een gebrek aan leiderschap’ wordt verweten.

In welke hoedanigheid Johnson op de COP27 aanwezig zal zijn, is niet duidelijk. Nog maar een week geleden leek hij Sunak al in de wielen te willen rijden door na het aftreden van Truss zelf een nieuwe gooi naar het premierschap te willen doen. Oppositieleden zien de actie van Johnson niet zozeer als betrokkenheid bij het klimaat, maar vooral als een manier om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. Dat neemt niet weg dat ze zijn aanwezigheid op de COP27 toejuichen. Parlementariër voor de Groenen Caroline Lucas: ‘Dit is waarschijnlijk de eerste beslissing van Boris Johnson die ik steun. Als Sunak het gênant vindt, moet hij zelf maar gaan.’