Boris Johnson wil vluchtelingen naar Rwanda sturen Nieuws • Vandaag

Boris Johnson wil een deel van de mensen die asiel aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, naar Rwanda sturen. De Britse premier wil zo vluchtelingen ontmoedigen die per boot het Kanaal oversteken. Het beleid moet alleen gaan gelden voor mannen. Als ze de asielprocedure in Rwanda doorlopen, zouden ze in dat land een onderkomen moeten krijgen.

In een toelichting noemde de Britse premier Rwanda donderdag “een van de veiligste landen ter wereld”. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International denkt daar anders over. In Rwanda is het recht op een eerlijk proces niet gegarandeerd. Ook bestaan er nog altijd grote zorgen over martelpraktijken en mysterieuze verdwijningen.