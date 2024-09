Boris Johnson: ‘We hebben een aanval op Nederland besproken’

Op het hoogtepunt van de coronapandemie, in maart 2021, heeft Boris Johnson met hooggeplaatste militairen de mogelijkheid van een aanval op Nederland besproken. Bij de inval wilde de Britse premier coronavaccins van AstraZeneca buitmaken die in Nederland waren opgeslagen. Dat schrijft de Conservatieve politicus in zijn memoires, meldt The Guardian .

Johnson schrijft dat hij “opdracht had gegeven om onderzoek te doen naar de vraag of het technisch haalbaar zou zijn om een aanval op een magazijn in Leiden, in Nederland, uit te voeren en datgene in beslag te nemen wat van ons was en wat het Verenigd Koninkrijk dringend nodig had”.