Johnson was vijf keer op rij afwezig bij crisisberaad corona-epidemie Nieuws • 19-04-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

© epa06859991 British Secretary of State for Foreign Affairs Boris Johnson arrives at Downing Street for a cabinet meeting in London, Britain, 03 July 2018. EPA/ANDY RAIN

In de aanloop naar de coronacrisis liet Boris Johnson vijf keer op rij verstek gaan bij crisisberaad waar de epidemie werd besproken. Ook negeerde de Britse regering waarschuwingen van wetenschappers die aandrongen op een lockdown, en oproepen om beschermende kleding in te kopen. Dat bericht The Times , een krant die de Conservatieven doorgaans goedgezind is.

Johnson was in februari geen enkele keer aanwezig bij het zogeheten COBRA-crisisberaad, waar werd vergaderd over de Britse reactie op de corona-epidemie. Ook citeert The Times een hooggeplaatste regeringsadviseur die vertelt dat de premier nauwelijks aan crisisplanning deed en in het weekend niet werkte. “Het was precies zoals mensen vreesden dat hij zou zijn.”

Johnson bracht in februari veel tijd door op zijn buitenverblijf. De premier zou daar onder meer druk zijn geweest met privézaken, zoals de afhandeling van zijn scheiding. Medewerkers kregen het advies om niet te veel stukken naar hem door te sturen en hun memo’s kort te houden, weet The Times.

De toenmalige Labour-leider Jeremy Corbyn noemde Johnson destijds een ‘parttime premier’. Ook The Times oordeelt hard over Johnsons weinig doortastende optreden in februari, waardoor het Verenigd Koninkrijk ‘een ramp in slaapwandelde’.

De Conservatieve minister Michael Gove suggereerde zondagochtend eerst dat het bericht van The Times niet klopt, en verklaarde daarna het volstrekt normaal is dat de premier afwezig is bij de COBRA-vergaderingen. The Guardian wijst er echter op dat het zeer ongebruikelijk is dat een premier niet aanschuift als er sprake is van een grote crisis.

Labours schaduwminister van Volksgezondheid, Jonathan Ashworth, is evenmin onder de indruk van het verweer van Gove. Hij zegt niet te begrijpen waarom Johnson verstek liet gaan bij het crisisberaad in februari, “toen de hele wereld kon zien hoe serieus dit werd”.