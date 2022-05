Boris Johnson verliest conservatieve bolwerken bij lokale verkiezingen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street

In Londen is de Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson bij lokale verkiezingen wijken kwijtgeraakt die al sinds mensenheugenis door de Tories werden gedomineerd. De stemmen zijn nog niet overal geteld maar duidelijk is dat de regeringspartij op veel plekken verliest. Partygate, de benaming voor het schandaal dat Johnson verboden feestjes hield met zijn medewerkers terwijl de rest van het land in strenge lockdown verkeerde, is een van de oorzaken.

De winst lijkt vooral naar liberalen van de LibDems te gaan. Labour boekt vooruitgang in Londen maar nog niet in Noord-Engeland, het gebied dat bij de laatste parlementsverkiezingen voor de partij verloren ging. Labour-leider Keir Starmer spreekt wel van een "geweldig keerpunt" voor zijn partij. Nadat de resultaten in 71 van de 200 gemeenteraden bekend waren bleek dat Labour al 91 zetels had gewonnen en de Conservatieven er 132 verloren. In Labour is de vreugde groot dat conservatieve gemeenteraden zijn veroverd en ook Barnet is gewonnen, een wijk in het noorden van Londen met een grote joodse gemeenschap. Starmer bezocht Barnet vroeg in de ochtend en verklaarde dat de partij op koers zit voor de volgende parlementsverkiezingen. Die kunnen vervroegd komen als Johnson door zijn partij ten val wordt gebracht.

Commentatoren wijzen er op dat een verkiezingszege voor Labour nog verre van vanzelfsprekend is. Belangrijke voormalige Labour-bolwerken zijn niet teruggekeerd naar de partij. Sommigen stellen zelfs dat de partij intern waarschijnlijk enigszins teleurgesteld is omdat buiten Londen de score zelfs wat slechter is dan vier jaar geleden. Het Labour van Starmer weet in veel gebieden niet het succes van de in ongenade geraakte Jeremy Corbyn te evenaren, schrijft The Independent. Corbyn wist met een linksere koers weliswaar veel nieuwe kiezers te winnen maar raakte ook een deel van de traditionele achterban kwijt. Starmer staat voor de uitdaging die twee groepen allebei aan te spreken.