Boris Johnson vergelijkt zichzelf in afscheidsspeech met Romeinse politicus die terugkeerde als dictator

6 sep. 2022 - 10:12

Ik zie de ophef hierin niet zo. Ten eerste betwijfel ik ten zeerste of Johnson als dictator terug wil keren. Hij bedoelt dat hij simpelweg volgens de in het VK geldige democratische spelregels zal terugkeren. Ten tweede, de titel van dictator was tijdens de periode van de Romeinse Republiek helemaal niet beladen. Het was een tijdelijke titel voor een man die gedurende een periode van crisis (meestal slecht verlopende oorlogen) de alleenheerschappij kreeg, zodat er snel beslissingen genomen konden worden. Was de crisis voorbij, dan gaf de dictator zijn bevoegdheden weer terug aan de Senaat. En dat was exact wat Cincinnatus ook steeds deed. En waarom veel historici grote bewondering voor hem hebben. Hij maakte geen misbruik van de situatie. Bij dictator denken we tegenwoordig aan dwingelanden als Hitler, Pinochet of nu Poetin. In de Oudheid lag dat totaal anders.