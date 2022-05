Boris Johnson verbijstert Britten met harteloze reactie naar 77-jarige vrouw die geen geld meer heeft voor eten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 634 keer bekeken • bewaren

In het Verenigd Koninkrijk worden donderdag gemeenteraadsverkiezingen gehouden en daarom draafde premier Boris Johnson voor het eerst in vijf jaar op bij Good Morning Britain, de Britse equivalent van Goedemorgen Nederland. Zijn conservatieve partij ligt al maanden zwaar onder vuur, onder meer vanwege partygate waaruit duidelijk is geworden dat Johnson zich tijdens het hoogtepunt van de pandemie zelf niet aan de strenge coronaregels hield waar de rest van het land onder zuchtte.

Johnson werd herinnerd aan zijn uitspraak dat mensen hun eigen keuzes moeten maken. Het programma confronteerde hem met het probleem van de 77-jarige Elsie. Haar energierekening is verviervoudigd en ze zit de hele dag in een bus van het voor senioren gratis openbaar vervoer omdat ze geen geld heeft om haar huis te verwarmen. Ze kan zich ook nog maar een maaltijd per etmaal veroorloven en vermagert omdat ze te weinig eten heeft, ondanks de toeslag van 350 Britse ponden (416 euro) die voor de allerarmsten is ingevoerd. Welke keuze moet zij nog maken, wilde de interviewer weten.

Johnson wierp tegen dat hij toch maar mooi voor dat gratis openbaar vervoer heeft gezorgd. Verder was het niet aan hem maar aan de gemeentes om noodgevallen te ondersteunen.

Er stak een storm van verontwaardiging op. Johnson werd tone deaf genoemd en dat was nog een van de vriendelijkste kwalificaties. De harteloze houding van de premier was niet het enige waar de kijkers over vielen. Hij wil doorgaan met bezuinigen en energiebedrijven die megawinsten maken niet zwaarder belasten "want dat belemmert innovatie". De premier die zich graag als man van het volk presenteert, leek ook niet te weten wie een bekende presentator van de zender is die voor het volgende programma werd aangekondigd. Wie is Lorraine Kelly" vroeg hij. Hup, daar gaan weer 1,5 miljoen stemmen, merkte de politiek redacteur van de Daily Mirror op.

Labour constateert dat de premier een narcist is. Hier het live blog van The Guardian over het schandaal. Achteraf werd ook nog duidelijk dat het gratis openbaar vervoer voor senioren niet door Johnson is ingevoerd.