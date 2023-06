Boris Johnson stapt per direct op als parlementslid na disciplinaire maatregel wegens bedrog

Boris Johnson, de voormalige conservatieve premier die het land in het Brexit-drama stortte, stapt per direct op als parlementslid. Reden is een strafmaatregel, waaronder een schorsing voor minstens 10 dagen. Johnson kreeg de straf opgelegd nadat opnieuw was gebleken dat hij als premier tegen het parlement heeft gelogen in het zogeheten partygate-schandaal. Dat kwam er op neer dat Johnson en zijn staf feestje hielden terwijl het land onder zware lockdownregels was gesteld en burgers niet eens afscheid mochten nemen van hun stervende familieleden.