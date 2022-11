Boris Johnson adviseert rijke vriendjes letterlijk over lijken te gaan in Libië Nieuws • 03-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Wederom komt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, in opspraak door wel heel bijzondere uitspraken. Noem deze gerust walgelijk. Bij een bijeenkomst zei Johnson dinsdagavond dat Libië – het land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog – economisch gezien best het nieuwe Dubai kan worden, maar dan moeten ze wel eerst even van alle lijken die anders maar in de weg liggen afkomen. Johnson deed de uitspraak bij een fringe bijeenkomst bij een conferentie van de Conservative Party.

Duizenden Libiërs zijn de afgelopen jaren reeds omgekomen in de oorlog, na de val van Khadaffi. Ook heeft IS lange tijd de kuststad Sirte bezet. Tel daarbij de grote hoeveelheid vluchtelingen op die met gammele bootjes de oversteek naar Europa probeerden te wagen, maar daar niet slaagden en op zee de dood vonden. Allemaal lijken die wat Johnson betreft slechts in weg liggen. Over Libië zegt Johnson: “Het is een fantastisch land, ik bedoel, je hebt nog nooit iets soortgelijks gezien – witte stranden, prachtige zeeën, het paleis van Caesar, overduidelijk, je weet wel, de echte… Een ongelooflijke plek.” En:

"Er is een groep van zakenmensen uit het VK […] dat wil investeren in Sirte aan de kust, in de buurt van waar Khadaffi overigens is gevangen en geëxecuteerd zoals velen van jullie mogelijk hebben gezien. Ze hebben een briljante visie om van Sirte, met hulp van de gemeente Sirte, om te toveren tot het nieuwe Dubai. Het enige dat ze moeten doen is van de lijken afkomen en dan zijn we er al."

De roep om het aftreden van Boris Johnson is weer van stal.