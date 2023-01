Boris Johnson nu opeens enthousiast over EU-werknemers: ‘Kom terug’

5 jun. 2020 - 13:06

Zeldzaam kortzichtige man, met een kortzichtige achterban. Wat ik mij afvraag of veel Polen en Roemenen nog naar het VK willen. De arbeidsomstandigheden en beloning van arbeidsmigranten komen steeds hoger op de agenda in de EU. Het VK zal minimaal vergelijkbare voorwaarden moeten bieden. Dat wordt lastig denk ik. Daarnaast is natuurlijk de hele administratieve en rechtelijke afwikkeling van het werken in het buitenland binnen de EU een stuk eenvoudiger dan in het VK. In ieder geval loopt Johnson nu tegen een probleem aan dat hij niet heeft voorzien. Dat hem overigens tijdens de Brexit wel duidelijk is gemaakt, maar destijds ontkende hij gewoon het bestaan. Overigens hier ook exact dezelfde geluiden vanuit extreem rechts en de SP. Johnson staat zeker niet alleen in dit falen. Maar het is nog te vroeg om een realistisch beeld te hebben van de werkelijke problemen. Een paar weken geleden ging het om 200.000 vacatures in de tuinbouw, maar dat was voor corona. Het VK kan ook mensen werven in de voormalige koloniën. Mensen werven in bijvoorbeeld India en Pakistan. Ik ben benieuwd wat zijn achterban daarvan gaat vinden.