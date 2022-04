Boris Johnson mag nu in het parlement leugenaar genoemd worden, Lagerhuis start onderzoek

De Britse Tweede Kamer, het Lagerhuis, gaat officieel onderzoeken of premier Boris Johnson zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding in het zogeheten partygate-schandaal. Johnson heeft tegenover het parlement altijd volgehouden dat hij zich aan de coronaregels heeft gehouden. Hij kreeg vorige week een boete van Britse politie omdat dat niet het geval was. Door in 2020 een voor hem georganiseerd verjaardagsfeestje in zijn ambtswoning bij te wonen, op het moment dat het land in lockdown verkeerde, overtrad de conservatieve premier de regels. Johnson heeft zijn excuses aangeboden maar daarmee is de zaak voor het Lagerhuis niet afgedaan. Voor het eerst in mensenheugenis werd een premier een leugenaar genoemd zonder dat daarmee de interne regels werden overtreden.