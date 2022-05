Boris Johnson herschrijft ethische gedragscode ministers om zo te voorkomen dat hij moet aftreden

De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag een nieuwe versie gelanceerd van de officiële gedragscode voor ministers. Volgens hem was dat nodig om te voorkomen dat bewindslieden moeten aftreden wegens kleine overtredingen of fouten. Critici, waaronder de oppositiepartij Labour, zien in de opmerkelijke manoeuvre een poging van Johnson om zijn eigen huid te redden. De premier heeft ook de macht van de onafhankelijke chef ethische kwesties ingeperkt. Die mag voortaan niet meer op eigen houtje onderzoeken starten naar misdragingen door kabinetsleden.

In Londen en de rest van het Verenigd Koninkrijk wordt met spanning gewacht op het officiële onderzoeksrapport naar Partygate. Dat is de benaming voor de illegale feestjes die Johnson en zijn medewerkers hielden in Downing Street terwijl heel het land in lockdown verkeerde. Het rapport bevat mogelijk meer bewijsmateriaal, zoals foto's, van zijn overtredingen. Daarnaast