Boris Johnson en Rishi Sunak beboet voor illegale lockdownfeestjes

De Britse premier Boris Johnson en zijn minister van Financiën Rishi Sunak krigen een boete voor het overtreden van de Covid-maatregelen tijdens de lockdown. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Johnson en zijn directe medewerkers hebben zich schuldig gemaakt aan feestjes in de ambtswoning van de premier terwijl de rest van Groot-Brittannië gedwongen thuis zat. Het is voor het eerst in de Britse geschiedenis dat een zittende premier schuldig wordt bevonden aan een wetsovertreding.

Een woordvoerder van het kabinet laat weten: “De premier en de minister van Financiën hebben vandaag bericht ontvangen dat de politie van Londen van plan is boetes uit te vaardigen. We hebben nog geen verdere details, maar we zullen u opnieuw informeren wanneer we dat hebben.”