BOOS wint prijs voor aanklacht tegen kindermishandeling door vlog-families Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 112 keer bekeken • Bewaren

Onderzoeksplatform BOOS heeft vrijdagavond een Felipe Rodriquez Award gewonnen. Die prijs, die is vernoemd naar de jong overleden Nederlandse internetpionier en privacyvoorvechter Felipe Rodriquez, wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die zich inzetten voor de privacy. Het is de tegenhanger van de Big Brother Award, die organisator Bits of Freedom tijdens dezelfde bijeenkomst uitdeelt aan de grootste privacyschenders van Nederland.

BOOS kreeg de prijs voor een aflevering over vlog-families. Het platform stelde daarin de exploitatie van minderjarigen aan de kaak. “Zodra je een kind op een filmset zet, is daar heel veel regelgeving over, maar op YouTube zijn die regels er niet”, lichtte presentator Tim Hofman toe na de uitreiking. “Die kinderen in vlog-families lopen veel kans op emotionele schade. Ook worden ze geseksualiseerd. Met die informatie zijn we naar Den Haag gegaan om aan te dringen op wet- en regelgeving.”

Naast BOOS ontving ook softwareontwikkelaar Bert Hubert een onderscheiding. Hubert kreeg een Felipe Rodriquez Award voor 'Cloud Kootwijk': een plan om overheden en bedrijven minder afhankelijk te maken van Amerikaanse Big Tech-bedrijven.

The Rights Forum, Plant een Olijfboom en PAX ontvingen eveneens een award voor het voeren van campagne rond het wetsvoorstel om 'verheerlijking van terrorisme' en openbare steunbetuigingen aan zogenoemde terroristische organisaties strafbaar te stellen. Dit wetsvoorstel vormt een bedreiging voor de uitingsvrijheid en het recht om te demonstreren.

De winnaars van de Big Brother Awards waren de Belastingdienst en de Nationale Politie. De Nationale Politie kreeg de publieksprijs vanwege de intimiderende huisbezoeken aan vreedzame activisten. De Belastingdienst kreeg de jury-award voor dubieuze algoritmes. In een toelichting schrijft Bits of Freedom: