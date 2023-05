BOOS wint Tegel, belangrijkste journalistieke prijs voor uitzending over The Voice

BOOS (BNNVARA) heeft maandag een Tegel gewonnen in de categorie Onderzoek. De belangrijkste journalistieke prijs van Nederland ging naar de aflevering over het grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland.

Begin dit jaar werd Tim Hofman ook al uitgeroepen tot journalist van het jaar 2022. Ook deze prestigieuze prijs was vanwege de BOOS-uitzending over The Voice. In 2022 won BOOS de Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma, ook dit was vanwege The Voice.