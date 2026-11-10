BOOS toont: het dierenleed achter het Beter Leven keurmerk

De Dierenbescherming garandeert met haar ‘Beter Leven keurmerk’ dat dieren in de Nederlandse vee-industrie in betere omstandigheden opgroeien. Het laat zelfs zien hoe goed er wordt gezorgd voor het dier achter het vlees dat jij koopt, zo luidt de belofte. Maar, eerder dit jaar kreeg BOOS (BNNVARA) beelden van onderzoeksgroep Ongehoord in handen die laten zien hoe varkens in Beter Leven stallen worden geschopt, geslagen, mishandeld. Ook worden criteria van het Beter Leven keurmerk niet nageleefd en de wet overtreden.

We zijn ontzettend geschokt door de beelden die BOOS naar buiten heeft gebracht van misstanden bij bedrijven die deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. We zien onder meer dat dieren worden geslagen en geschopt, dat een veeprikker wordt gebruikt en er wordt nagelaten te controleren of een dier daadwerkelijk is overleden. Het dierenleed dat op deze beelden zichtbaar is, is onacceptabel. Juist bij bedrijven die het Beter Leven keurmerk dragen, moeten dieren kunnen rekenen op een goede behandeling.