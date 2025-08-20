BOOS laat zien dat politiek de onveiligheid in de samenleving aanjaagt Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 305 keer bekeken • bewaren

Dinsdag kwam de nieuwste uitzending van BOOS online met als onderwerp de grote onveiligheid in onze samenleving, die zijn invloed heeft op de democratie in ons land. Simpelweg omdat veel mensen, zoals wetenschappers, journalisten, rechters, kunstenaars, influencers, maar ook bestuurders vanwege soms extreme bedreigingen zichzelf censureren of stoppen met hun werk. Daardoor blijven burgers gespeend van bepaalde informatie, die ze nodig hebben om tot een eigen, bewuste keuze te komen. Waarop onze democratie gestoeld zou dienen te zijn.

Nu is het natuurlijk de vraag of de informatie die deze wetenschappers, journalisten, rechters, kunstenaars en bestuurders geven altijd zo objectief en betrouwbaar is, maar dit mag nooit en te nimmer een reden zijn om deze mensen te bedreigen of letterlijk geweld aan te doen. Dat mag voor iedereen duidelijk zijn. Of toch niet?

De uitzending van BOOS was indrukwekkend en Tim Hofman liet zich van zijn beste, journalistieke kant zien. Wat mij betreft inhoudelijk vergelijkbaar met zijn gedenkwaardige uitzending over de misstanden bij The Voice. Dit kwam met name door de verhalen van de mensen, zoals Jerry Afiriye en Sinan Can , die hij interviewde over de (extreme) bedreigingen en de impact die dit heeft op hun leven. Als je weet dat je dit een ander aandoet, waarom doe je dan zoiets achter de anonieme veiligheid van je laptopje?

Dat is dus precies het punt; we zullen in moeten zien dat er mensen zijn die niet wederkering zijn, geen empathie hebben, egosyntoon zijn. Met andere woorden, zij vinden het helemaal terecht dat ze anderen bedreigen en zien niet in wat dit met de ander doet. Dit gedrag deugt natuurlijk van geen kanten, maar veel daders zelf zien dat niet in. Dat is wel wat ik miste in de uitzending, 1 of 2 gesprekken met mensen die dit soort (extreme) bedreigingen uiten.

Wat voor mij een rode draad was, was de invloed van de politiek als rolmodel op het onveilige klimaat dat we in Nederland hebben, een van het meest onveilige in Europa. Vergelijkbaar met Italië, al komt dat daar met name vanuit de georganiseerde misdaad en in ons land uit verschillende hoeken. Indrukwekkend; Sinan Can, een van de bedreigde journalisten die aan het woord kwam, zei dat hij deze vorm van bedreiging erger vond dan die in een oorlog.

Als ik zelf terugdenk aan het onveilige klimaat in ons land, moet ik denken aan de beruchte minder, minder oproep van Geert Wilders. Volgens mij was dit een van de belangrijkste momenten die aanzette tot een onveilig klimaat. Wilders zette hier in één keer een hele bevolkingsgroep neer, die vanaf dat moment aangeschoten wild werd. En hier weer extreem op reageerde. Actie, reactie. De toon en norm werd gezet. Dat was 11 jaar geleden.

Daarna is het politieke veld behoorlijk verhard, waarbij Wilders telkens weer de toon zet. Op de man, zonder inhoud, manipulatief. De media spelen hier ook een rol in, zij vergroten uitersten, want dat verkoopt het best. En de politiek heeft een belangrijke voorbeeldfunctie naar onze samenleving, die deze verharding als normaal gaat beschouwen. Ja, Geert Wilders is slachtoffer van deze verharding, want hij wordt al decennialang beveiligd, maar is dus ook aanstichter.

In de uitzending van BOOS werd ook Hugo de Jonge genoemd, die bedreigd werd met zijn gezin. Dit naar aanleiding van zijn uitspraak tijdens corona dat hij vrij goed, vrij precies wist per postcode te weten waar de ongevaccineerden woonden. Naar aanleiding van deze uitspraak werden 30000 aanmeldingen gedaan voor een groepsaangifte tegen deze toenmalige minister. Hij zorgde in ieder geval als politicus voor een onveilig klimaat. Dus ook slachtoffer en aanstichter van onveiligheid tegelijkertijd. Recente voorbeelden zijn natuurlijk de twitterberichten van Dilan Yesilgöz, die ook in deze uitzending aanwezig was.

Hofman liet zeer sterk zien dat precies haar twitterberichten over hemzelf en Douwe Bob aanleiding gaven tot een hoos aan bedreigingen aan hun adres. Douwe Bob moest zelfs op politieadvies het land verlaten. Yesilgöz wordt ook beveiligd vanwege een oproep van DENK om letterlijk verhaal bij haar te gaan halen, waar velen gehoor aan gaven. Maar ook hier is zij als politica slachtoffer, maar tegelijkertijd aanstichtster.

Hofman liet helder zien dat zij hier geen verantwoordelijkheid voor neemt, ze ontkende opzichtig het verband tussen haar twitterberichten en de onveiligheid daarna van Hofman en Douwe Bob. Ja, BOOS gaf Yesilgöz een podium, want dat is de enige reden van haar eigen verzoek om daar aanwezig te zijn, maar ze viel wat mij betreft als partijleider van de VVD wederom door de mand. Door herhaaldelijk terug te komen op haar uitspraken, te draaikonten en geen verantwoordelijkheid te nemen voor het te pas en onpas uit haar heup schieten in ondoordachte twitterberichten.

Wilders, De Jong, DENK en Yesilgöz zijn voorbeelden van hoe de politiek zelf verantwoordelijk is voor een onveilig klimaat in onze samenleving. Discussies worden steeds minder inhoudelijk gevoerd, maar op de persoon gespeeld. Uit eigenbelang en om meer stemmen te winnen denken veel politici dat ze mee moeten gaan in die verharding, die manier van discussiëren. Ik denk dat als we dat constateren, dat daar dus ook een van de oplossingen ligt. De politiek kan dit klimaat ook weer omdraaien.

Dat betekent op de eerste plaats kennis hebben over de persoonlijkheidsstructuur van de mensen die dit soort toxische en harde discussies voeren, inclusief het overgaan tot extreme dreigementen. Zij zijn niet in staat tot wederkerigheid en empathie, zij willen er niet samen uitkomen, zijn uit op chaos om daar hun voordeel uit te halen. Er is deskundigheid nodig om hier op een tactische manier mee om te gaan en juist niet hierin mee te gaan of dit te kopiëren. Laat je bijvoorbeeld niet persoonlijk raken, dat is waar ze op uit zijn, maar reageer neutraal, gespeeld vriendelijk en kort. Het gaat hier echt over tactisch handelen. Er zijn organisaties als stichting Het Verdwenen Zelf , die daar deskundigheid in hebben en trainingen in geven.

Als je weet dat Geert Wilders met zijn toxische en manipulerende gedrag een onveilig klimaat veroorzaakt, ga dan niet met deze man in zee. Dat is precies wat Tim Hofman, Yesilgöz in de uitzending van BOOS spiegelde en waar ze wederom geen verantwoordelijkheid voor nam. Laat deze man als rotte appel in de mand links (haha) liggen en bouw met andere politici die wel wederkerig zijn en voor de inhoud gaan, samenwerkingsverbanden op die dienstbaar zijn aan de samenleving. Als je dat doet, laat je dit ook weer zien aan de samenleving en burgers en schep je dus een veilig klimaat.