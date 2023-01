Boomers boos: 'Er komt een fucking klimaatcrisis aan'

Abel van Gijlswijk, onder andere zanger van de band Hang Youth, was deze week een opzienbarende gast in het programma De Slimste Mens. Vooral ­boomers hadden een hoop aan te merken op zijn optreden, maar daar was het Abel nu juist om te doen.

Of hij nu met zijn band speelt of solo, Abel heeft kritiek op de maatschappij. Dat blijkt uit aansprekende titels als ‘Je haat geen maandag, je haat kapitalisme’, ‘Shell Is Een Prima Bedrijf (Als Ik De Website Moet Geloven)’ of ‘De Overheid Naait Sekswerkers (Zonder Consent)’. In het tv-programma zei Abel het anarchisme te willen doen opleven. Onder andere door in een boomer-programma als De Slimste Mens te waarschuwen dat er “een fucking klimaatcrisis” aankomt.