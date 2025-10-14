Bontenbal predikt fatsoen maar bekent nu plots voorkeur voor VVD Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 176 keer bekeken • bewaren

Henri Bontenbal, de politicus die zegt van het CDA weer een fatsoenlijke partij te willen maken, heeft tegenover het AD bekend dat hij na de verkiezingen liever met de VVD in zee gaat dan met GL-PvdA om een regering te vormen. Dat is opmerkelijk want het is juist de VVD die het land in chaos heeft gestort met volstrekt onverantwoordelijke politiek, die Wilders tot de grootste maakte en het centrum van de macht binnenhaalde, die voortdurend polariseert, die vrijwilligers van het Leger des Heils wil vervolgen wegens hulp aan illegalen, die antifascisten tot terroristen wil verklaren, die weigert stervende kinderen te helpen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Niet echt een keuze voor fatsoen dus.

Bovendien blijkt dat de politieke keuze van de CDA-leider nogal particulier is: "Persoonlijke verhoudingen doen er heel erg toe in de politiek, en ik heb zelf de afgelopen jaren veel met VVD samengewerkt, bijvoorbeeld in Rutte IV”, aldus Bontenbal. "Ik ken ook veel VVD’ers vrij persoonlijk. Dat heb ik minder bij GroenLinks-PvdA.” Wel voegt hij toe: "Het is niet omdat ik ze niet mag of wat dan ook.” Hij houdt ook meer van de VVD politiek op het gebied van ondernemersklimaat, defensie en migratie, zegt hij. Wie denkt bij de CDA'er op een sociale politiek te kunnen rekenen, komt straks dus wellicht net zo bedrogen uit als de Pieter Omtzigt aanhangers vorige keer.

Volgens de huidige peilingen, die overigens op geen enkele manier een voorspelling voor de uitslag zijn maar waar media en politici toch op varen, is Bontenbal straks een sleutelfiguur in de formatie die dus op een rechtse coalitie zou kunnen aansturen met de VVD, JA21 en het ook naar rechts opgeschoven D66. JA21-lijsttrekker Eerdmans heeft eerder in Rotterdam een coalitie met D66 en CDA gevormd. Bontenbal komt ook uit Rotterdam.