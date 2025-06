Bondskanselier Merz wil dienstplicht opnieuw invoeren en herbewapening versneld opvoeren

Als de dienstplicht pas in de wetgeving wordt opgenomen als de campagne om vrijwilligers te werven niet genoeg oplevert, is het te laat, aldus Pistorius. Daarom wil hij nu al de mogelijkheid scheppen in de wetgeving om de dienstplicht opnieuw in te voeren als dat nodig is. De SPD, de partij van Pistorius, is verdeeld over een herinvoering van de dienstplicht. Fractievoorzitter Matthias Miersch had eerder gezegd dat hier pas in een volgende kabinetsperiode over kan worden gesproken. Duitsland heeft de dienstplicht in 2011 opgeschort.