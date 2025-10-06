Bondskanselier Merz wil deelname Israël aan songfestival forceren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz (CDU) eist dat Israël deelneemt aan het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Wenen gehouden wordt. Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft aangekondigd het liedjes festijn te mijden als er een vertegenwoordiger van Israël meedoet. Deelname van het land dat genocide pleegt op de Palestijnen is onverenigbaar met het karakter van het festival. Bovendien beïnvloedt de Israëlische propagandamachine de uitslag. Eerder werd Rusland al uitgesloten nadat het een oorlog begon tegen Oekraïne.

Begin november stemmen de leden van de European Broadcast Union. Merz, die doof en blind is voor de oorlogsmisdaden, stelde tegenover interviewer Caren Miosga (op 46:25) met wie hij een uur lang zijn beleid besprak, dat Duitsland moet afzien van deelname als Israël niet mag meedoen. Dat heeft hij verklaard bij de publieke omroep ARD. Hij vindt het "schandalig" dat de deelname ter discussie staat. Officieel heeft Merz niets te zeggen over het festival, de ARD beslist over deelname. In een door de ARD uitgevoerde enquête vindt 65 procent van de respondenten dat Israëlische artiesten en atleten niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid.