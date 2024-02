Bondskanselier loopt in VS dubbelganger tegen het lijf

Wie is wie, vraagt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz bij een foto op Instagram. Scholz is op bezoek in Washington en liep daar de Democratische senator Chris Coons uit Delaware tegen het lijf. De mannen vertonen uiterlijk zoveel overeenkomst dat het lastig is ze uit elkaar te houden.

De twee, die elkaar vaker hebben ontmoet, delen niet alleen dezelfde gezichten en lengte maar ook een liefde voor politiek. Op het gebied van steun aan de door Rusland aangevallen democratie Oekraïene denken ze ook hetzelfde. Scholz reisde naar de VS in een poging de Amerikaanse steun aan het door Poetin bedreigde land te redden. De Republikeinen willen die hulp torpederen. "We moeten laten zien dat ze het verkeerd hebben door burgers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan ervan te overtuigen dat een Russische overwinning in Oekraïne de wereld veel onveiliger zal maken," verkaarde Scholz in de Wall Street Journal.